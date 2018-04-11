ІДІЛ погрожує Путіну терактами на ЧС-2018

Ліга чемпіонів — 23:47 538
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Ювентус зробив фантастичний камбек у матчі з Реалом, але вилетів з Ліги чемпіонів завдяки пенальті на 90+7 хвилині
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Реал – Ювентус: Манджукіч оформив дубль і встановив ще 2 унікальні рекордиЛіга чемпіонів — 22:39 2315
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Реал – Ювентус: Мандужкіч забив найшвидший гол в історії Ліги чемпіонів у ворота господарів "Бернабеу"Ліга чемпіонів — 22:05 4477
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Чоловік помилково поставив на перемогу Роми та виграв 42 тисячі євроЛіга чемпіонів — 21:36 1146
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Рома – Барселона: аргентинські ЗМІ святкують і пояснюють виліт МессіЛіга чемпіонів — 21:09 3127
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