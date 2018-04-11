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ІДІЛ погрожує Путіну терактами на ЧС-2018

22:25 662 Читать на русском
ІДІЛ погрожує Путіну терактами на ЧС-2018
ІДІЛ погрожує Путіну терактами на ЧС-2018

Терористична організація ІДІЛ пригрозила президенту РФ Володимиру Путіну атаками під час майбутнього чемпіонату світу, який відбудеться цього літа.

У мережі з'явилося декілька плакатів, на яких терористи висловлюють свої погрози за дії Росії на території Сирії та підтримку сирійського президента Башара Аль-Асада, повідомляє Daily Mail.

Напис на одному з плакатів проголошує: "Путін, ти невіруючий. Ти заплатиш за вбивство мусульман".

Чемпіонат світу з футболу буде проходити в 11 містах Росії з 14 червня по 15 липня.

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