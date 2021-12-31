Нападник Валенсії Гонсалу Гедеш дозволив собі зайві емоції у матчі проти Гранади.

На 72 хвилині хвилині португалець побачив перед собою пряму червону картку, хоча не було жодного ігрового моменту, повідомляє Marca.

Три вилучення за 7 хвилин у відеоогляді матчу Гранада – Валенсія – 2:1

Головний арбітр зустрічі Кордеро Вега пояснив своє рішення в рапорті: "На 72 хвилині гравець Гонсалу Гедеш (номер 7) був вилучений через наступну причину – звернувся до мене в таких висловлюваннях: "Іди до біса".

Додамо, що матч Гранада – Валенсія (2:1) вийшов дуже напруженим. Рефері вилучив одного гравця у складі господарів і двох у гостей.

Атлетіко переміг Хетафе у дербі завдяки голу Суареса, Гранада переграла Валенсію у матчі з трьома вилученнями