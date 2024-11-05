Матч між Барселоною та Атлетіко не відбудеться в Маямі.

Федерація футболу Іспанії (RFEF) вирішила відмовитися від ідеї проведення центрального матчу 18-го туру Ла Ліги між Барселоною та Атлетіко в Маямі. Про це інформує Mundo Deportivo. Одна з причин такого рішення пов'язана з нещодавньою повінню в Іспанії. Президент Ла Ліги Хав'єр Тебас вважає, що зараз не час проводити матч у США.

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Ще однією причиною скасування планів є ситуація в самій RFEF – в організації наразі немає постійного президента. Зараз нею тимчасово керує рада директорів. Саме Федерація має схвалити проведення гри за межами країни.

У керівництві Ла Ліги планують провести матч у США у 2025 році. Проведення матчу в Маямі запропонував тодішній президент Королівської Федерації футболу Іспанії Педро Роча, якого згодом відсторонили від посади та дискваліфікували на 2 роки.

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