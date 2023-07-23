"Я ухвалив рішення перейти в Барселону після фіналу Ліги чемпіонів. Ми вели переговори задовго до цього, тому що мій контракт закінчувався, була невизначеність щодо мого майбутнього. Але я постарався не зважати на це все, тому що попереду була, можливо, найважливіша гра в моїй кар'єрі.

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Я знаю, що Барселона прагне бути на найвищому рівні в Європі. І тепер у неї є я, той, хто перейшов із клубу, який виграв Лігу чемпіонів.

Звичайно, я хочу ще більшого. Ідеально було б повторити те, чого команда досягла в Ла Лізі минулого року, і краще виступити в Лізі чемпіонів. Така наша мета", – цитує півзахисника AS.

Нагадаємо, що Ґюндоґан перейшов вільним агентом в Барселону з Манчестер Сіті. Він підписав з каталонцями угоду на два роки з можливістю продовжити ще на один сезон.

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