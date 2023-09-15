АПЛ оголосила підсумки голосування за найкращих гравця та тренера у вересні.

Обидві нагороди забрали представники Тоттенхема, який розпочав чемпіонат з 10 очок у 4 турах.

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Керманич "шпор" Анге Постекоглу прийшов лише влітку і відразу поставив команді яскравий футбол. У голосуванні він випередив Мікеля Артету (Арсенал), Юргена Клоппа (Ліверпуль), Девіда Мойєса (Вест Хем) і Хосепа Гвардіолу (Манчестер Сіті). Останній залишається єдиним тренером без втрат очок, але цього виявилося недостатньо.

Серед гравців найкращим обрали Джеймса Меддісона. Це також були його дебютні 4 матчі за Тоттенхем – 2 голи+2 асисти. Позаду залишились Тайво Авоньї (Ноттінгем Форест), Родрі (Манчестер Сіті), Джаррод Боуен (Вест Хем), Бріан Мбеумо (Брентфорд) і Каору Мітома (Брайтон).

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