"Така травма – це зовсім не погано, враховуючи прийдешній чемпіонат Європи. Так Кевін зможе отримати необхідний відпочинок у ці напружені футбольні місяці.

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Він зможе відновити сили, для нього це може стати чимось на зразок нової передсезонної підготовки до Євро-2020. Насправді, відсутність Кевіна протягом 6 тижнів – ідеальна ситуація, ну, з нашої точки зору. Для гравця і його клубу все інакше", – поділився Сас у коментарі The Mirror.

До слова, у поточному сезоні Кевін провів у футболці Манчестер Сіті 23 зустрічі, в яких відзначився трьома голами та чотирнадцятьма асистами. "Містяни" наразі розташувались на 2 місці.

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