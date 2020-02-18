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"Ібргамовіч був злий після матчу з Торіно": Піолі назвав причини надмірних емоцій шведа

11:21 1521 Читать на русском
"Ібргамовіч був злий після матчу з Торіно": Піолі назвав причини надмірних емоцій шведа
Златан Ібрагімовіч / Reuters

Головний тренер Мілана Стефано Піолі прокоментував перемогу у матчі 24 туру Серії А проти Торіно (1:0).

25’ Анте Ребіч
 
25’ Анте Ребіч

"Гадаю, результат і ефективність нашої гри були хорошими, ми мало ризикували. Ми повинні подумати про те, щоб виграти якомога більше матчів до початку травня.

Мінімальна перемога Мілана у відеоогляді матчу проти Торіно

Мілану ще слід багато чого робити. Оцінюватимемо наше майбутнє наприкінці сезону. Златан Ібрагімовіч був злий, тому що міг зіграти краще і закінчити поєдинок на нашу користь ще раніше", – наводить слова Піолі Sky Sport Italia.

Нагадаємо, єдиний м'яч Мілана у звітному матчі забив хорват Анте Ребіч, якому асистував Саму Кастільєхо.

Мілан мінімально здолав Торіно та наблизився до зони єврокубків

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Теги
Італія Мілан - Торіно Златан Ібрагімовіч Златан Ібрагімовіч Мілан Мілан Стефано Піолі Стефано Піолі
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