"Ібргамовіч був злий після матчу з Торіно": Піолі назвав причини надмірних емоцій шведа

Головний тренер Мілана Стефано Піолі прокоментував перемогу у матчі 24 туру Серії А проти Торіно (1:0).

"Гадаю, результат і ефективність нашої гри були хорошими, ми мало ризикували. Ми повинні подумати про те, щоб виграти якомога більше матчів до початку травня.

Мінімальна перемога Мілана у відеоогляді матчу проти Торіно

Мілану ще слід багато чого робити. Оцінюватимемо наше майбутнє наприкінці сезону. Златан Ібрагімовіч був злий, тому що міг зіграти краще і закінчити поєдинок на нашу користь ще раніше", – наводить слова Піолі Sky Sport Italia.

Нагадаємо, єдиний м'яч Мілана у звітному матчі забив хорват Анте Ребіч, якому асистував Саму Кастільєхо.

Мілан мінімально здолав Торіно та наблизився до зони єврокубків