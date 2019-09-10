Ібрагімовічу встановлять пам'ятник у Швеції

Нападника Лос-Анджелес Гелаксі Златана Ібрагімовіча планують увіковічнити у бронзі.

Екс-форварду збірної Швеції Златану Ібрагімовічу встановлять пам’ятник на Батьківщині. Замовником статуї є Шведська асоціація футболу. Бронзовий монумент планують відкрити у рідному місті форварда Мальме на площі між старим і новим стадіонами клубу Мальме, в якому Ібрагімовіч розпочинав свою футбольну кар'єру. Розробкою статуї заввишки 2,7 метра і вагою в понад 500 кг займатиметься скульптор Пітер Лінде, – повідомляє AS.

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"Пам'ятник стане даниною шани і поваги одному з найвеличніших футболістов Швеції усіх часів", – заявив генеральний секретар Шведської асоціації футболу Хакан Шостранд.

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Не приховував свого задоволення від даного факту і сам Ібрагімовіч: "Я дуже задоволений рішенням розмістити статую саме у Мальме. Таке було моє бажання з самого початку. Саме тут все почалося, тут знаходиться моє серце".

Нагадаємо, Ібрагімовіч перейшов у Лос-Анджелес Гелаксі у березні минулого року з Манчестер Юнайтед на правах вільного агента.

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