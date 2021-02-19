Під час першого матчу 1/16 фіналу Црвена Звезда – Мілан (2:2) з форвардом "россонері" Златаном Ібрагімовічем стався прикрий епізод.

Мілан зіграв внічию на виїзді зі сербами, а Ібрагімовіч провів всю гру у запасі. Після поєдинку у Twitter з'явилось відео, на якому форвард став жертвою образ на етнічному підґрунті.

Драма з кумедним автоголом, вилученням і двома пенальті у відеоогляді матчу Црвена Звезда – Мілан – 2:2

Ібру, зокрема, називали "баліджою", що є дуже образливим для боснійських мусульман (Златан народився у Швеції в сім'ї боснійця з мусульманським віросповіданням). Щоправда, гравець "россонері" ніяк не реагував на ці висловлювання.

Црвена Звезда вже виступила із вибаченнями перед футболістом. У клубі пообіцяли знайти та покарати винних.

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