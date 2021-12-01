"Марко міг підійти до суперника ззаду, щоб зашкодити йому. Ми, футболісти, відразу розуміємо, коли суперник йде в стик, щоб нашкодити або ж просто жорстко зіграти, як К'єлліні, Стам, Мальдіні...

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Матерацці? Я мав інцидент, пов'язаний з ним, і я відплатив йому в дербі. Він пішов у підкат із високо піднятими ногами, я стрибнув, втік від підкату і вдарив його ліктем у скроню. Філіппо Індзагі казав: "Найкраще дербі в моєму житті: 1:0, гол Ібри, Матерацці у лікарні". Очевидно, він пожартував", – цитує Ібрагімовіча Milanreports з посиланням на Corriere della Sera.

Колишньому футболісту Інтера й збірної Італії, схоже, така риторика не сподобалась. У своїх соцмережах Матерацці у відповідь опублікував кадри кубків ЧС та ЛЧ – трофеїв, які завоював він, але не здобув Ібрагімовіч. "Пост без слів", – підписав Марко фото.

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