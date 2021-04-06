У Швеції підозрюють, що Ібрагімовіч застрелив самця лева під час сафарі в Південній Африці. Це трапилося ще в 2011 році. Тварина, яка занесена до Червоної книги, провела рік у клітці, після чого її випустили для відстрілу.

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Зазначається, що полювання на левів у ПАР дозволене виключно за наявності відповідного дозволу. Ібрагімовіч перевіз до Мальме шкуру та череп тварини, стверджує Daily Mail з посиланням на шведські ЗМІ.

Зоозахисники Швеції вже закликають притягнути Златана до відповідальності. Сам форвард Мілана ситуацію поки не коментує.

Зазначимо, Ібра неодноразово порівнював себе саме з левом, а на його спині набите татуювання з зображенням цієї тварини. Нещодавно 39-річний нападник після тривалої перерви повернувся у збірну Швеції та віддав два асисти у матчах відбору на ЧС-2022.

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