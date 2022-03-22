Златан приїхав у гості до Ferrari та здибався з пілотами Формули 1 Шарлем Леклером і Карлосом Сайнсом. Зустріч пройшла у чудовому настрої, адже Мілан лідирує в Серії А, а Леклер і Сайнс шикарно виступили на останньому гран-прі в Бахрейні.

Ібрагімовіч вручив футболки Мілана пілотам, а потім і керівнику команди Маттіа Бінотто. Бінотто вболіває за Інтер, тому Ібра сказав йому: "Ну, не всі ідеальні". Після розмови і обміну автографами швед сів у новеньку модель Ferrari 296 GTB і намотав кілька кругів.

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