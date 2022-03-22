Ібрагімовіч зустрівся з зірками Формули 1 і намотав кілька кіл на новенькій моделі Ferrari
13:45 - Читать на русском
Зірка Мілана Златан Ібрагімовіч під час міжнародної паузи скористався шансом відвідати команду Ferrari.
Златан приїхав у гості до Ferrari та здибався з пілотами Формули 1 Шарлем Леклером і Карлосом Сайнсом. Зустріч пройшла у чудовому настрої, адже Мілан лідирує в Серії А, а Леклер і Сайнс шикарно виступили на останньому гран-прі в Бахрейні.
Ібрагімовіч вручив футболки Мілана пілотам, а потім і керівнику команди Маттіа Бінотто. Бінотто вболіває за Інтер, тому Ібра сказав йому: "Ну, не всі ідеальні". Після розмови і обміну автографами швед сів у новеньку модель Ferrari 296 GTB і намотав кілька кругів.
Шевченко на гран-прі Формули-1 зустрівся з культовими особистостями – зірковість фото зашкалює
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter