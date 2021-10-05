"У 40 років я відчуваю себе молодим. Минув ще один рік, і я просто чекаю можливості повернутися на поле. У мене є невеликі проблеми, які вирішуються.

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Хто виграє Скудетто? В якій команді грає Златан, у Мілані? Отже, це буде Мілан", – цитує Ібрагімовіча Football Italia.

Додамо, що після 7 турів Мілан йде на другій сходинці Серії А, поступаючись двома очками Наполі. Востаннє "россонері" ставали чемпіонами у сезоні 2010/11.

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