Форвард Мілана Златан Ібрагімовіч все ще не одужав від COVID-19.

Швед разом із Леонардо Дуарте залишаються на карантині через коронавірус. Відзначимо, що у Златана хворобу виявили 24 вересня – рівно 2 тижні тому.

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За інформацією La Gazzetta dello Sport, інші гравці Мілана, які залишились у клубі під час перерви на матчі збірних, повністю здорові.

Додамо, що Златан Ібрагімовіч ударно розпочав сезон 2020/21 – три голи в двох матчах.

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