Ібрагімовіч знову інтригує своїм майбутнім – швед показав футболку маловідомого клубу зі своїм прізвищем

Златан Ібрагімовіч перебуває у пошуках нового клубу. Зірковий швед натякнув, де може продовжити кар'єру.

Нападник Златан Ібрагімович опублікував на своїй сторінці в Інстаграмі нове відео. На відеоролику зображена футболка шведського клубу Хаммарбю, на спині якої в наступному кадрі з'являється прізвище Златана.

Моурінью пояснив, чому не запрошуватиме Ібрагімовіча в Тоттенхем

Після відходу шведа з Лос-Анджелес Гелаксі ЗМІ писали про можливий перехід гравця в Болонью та Наполі, а найбільш вірогідним варіантом вважався Мілан.

Контракт нападника з Лос-Анджелес Гелаксі закінчується в кінці 2019 року. При цьому американці запропонували шведському футболістові нову угоду, розраховану на один рік. У минулому сезоні Ібрагімович провів 31 матч в чемпіонаті MLS і забив 31 м'яч.

Мілан планує оголосити про трансфер Ібрагімовіча наступного тижня

У минулому сезоні Хаммарбю завершив чемпіонат Швеції на третьому місці. Додамо, що на Батьківщині Златан захищав кольори Мальме.