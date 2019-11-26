toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
МАНЧЕСТЕР СІТІ - ШАХТАР ЛІГА ЧЕМПІОНІВ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Ібрагімовіч знову інтригує своїм майбутнім – швед показав футболку маловідомого клубу зі своїм прізвищем

10:30 235 Читать на русском
Ібрагімовіч знову інтригує своїм майбутнім – швед показав футболку маловідомого клубу зі своїм прізвищем
Златан Ібрагімовіч / фото із соцмереж

Златан Ібрагімовіч перебуває у пошуках нового клубу. Зірковий швед натякнув, де може продовжити кар'єру.

Нападник Златан Ібрагімович опублікував на своїй сторінці в Інстаграмі нове відео. На відеоролику зображена футболка шведського клубу Хаммарбю, на спині якої в наступному кадрі з'являється прізвище Златана.

Моурінью пояснив, чому не запрошуватиме Ібрагімовіча в Тоттенхем

Після відходу шведа з Лос-Анджелес Гелаксі ЗМІ писали про можливий перехід гравця в Болонью та Наполі, а найбільш вірогідним варіантом вважався Мілан.

Контракт нападника з Лос-Анджелес Гелаксі закінчується в кінці 2019 року. При цьому американці запропонували шведському футболістові нову угоду, розраховану на один рік. У минулому сезоні Ібрагімович провів 31 матч в чемпіонаті MLS і забив 31 м'яч.

Мілан планує оголосити про трансфер Ібрагімовіча наступного тижня

У минулому сезоні Хаммарбю завершив чемпіонат Швеції на третьому місці. Додамо, що на Батьківщині Златан захищав кольори Мальме.

@hammarbyfotboll

Допис, поширений Zlatan Ibrahimović (@iamzlatanibrahimovic)

blog_ava
Манчестер Сіті – Шахтар: анонс матчу Ліги чемпіонів
Теги
Трансфери Відеоновини Світ Златан Ібрагімовіч Златан Ібрагімовіч
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
11
год
:
11
хв
Манчестер Сіті
22:00
Шахтар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук