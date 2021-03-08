"Я – Златан. Я відчуваю відповідальність і почуваюся лідером. Це єдина команда, яка у мене викликає хвилювання. Мені хочеться вчити, хочеться направляти. Коли я щось говорю, вони (одноклубники – прим. "Футбол 24") відповідають: "Добре, ми зробимо це". Коли я проводжу день без них, схоже на те, ніби я залишаюся без синів.

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Чи залишуся я в Мілані на наступний сезон? Не знаю, подивимося. Якщо Паоло Мальдіні захоче, то я готовий", – наводить слова Ібрагімовіча Football-Italia. Додамо, що контракт шведа з "россонері" завершується влітку цього року.

У поточному сезоні Златан провів 21 матч у складі міланців, записавши до свого активу 16 голів та 2 асисти.

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