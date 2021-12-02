"З дівчатами я був дуже сором'язливим. На першому побаченні я записав усе, що хотів сказати. Якби дівчина говорила про щось інше, я б запитував її те, що записав. Я все зробив набагато пізніше за своїх однолітків.

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Вперше я зайнявся сексом у сімнадцять років. Тоді я вперше покинув Мальме і вирушив до центру міста. Тільки тоді я відкрив для себе шведок такими, якими ви їх уявляєте: блондинками, вільними.

У чому секрет 20 років спільного життя з Хеленою? Терпіння, також вона дала мені баланс. Хелена на десять років старша за мене, вона завжди була зрілішою. Потім у нас народилися Максиміліан та Вінсент", – цитує Ібрагімовіча Corriere della Sera.

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