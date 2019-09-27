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Ібрагімовіч запустив челендж за мотивами культового фільму

16:10 262 Читать на русском
Ібрагімовіч запустив челендж за мотивами культового фільму
Златан Ібрагімовіч / Фото Sydsvenskan

Шведський нападник Лос-Анджелес Гелаксі Златан Ібрагімовіч не може довго залишатись поза увагою світу.

Златан Ібрагімовіч запустив новий челендж під назвою Matrix challenge.

37-річний шевд опублікував ролик, на якому він, тримаючи м'яч на грудях, імітує ухиляння від пострілів. Це один зі знаменитих кадрів відомого фільму Матриця, де роль головного героя зіграв Кіану Рівз.

Варто відзначити, що навіть без дублерів Златану вдалось наблизитись до оригіналу. Форвард передав естафету хавбеку Манчестер Юнайтед Полю Погба та скандальному агенту Міно Райолі.

В поточному сезоні МЛС Ібрагімовіч провів 25 матчів, в яких відзначився 26-ма голами та 4-ма асистами.

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Теги
Відеоновини Поль Погба Поль Погба футбольні курйози Міно Райола Світ Златан Ібрагімовіч Златан Ібрагімовіч
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