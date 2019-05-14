Ібрагімовіч запропонував МЛС скасувати VAR після ніжних обіймів з голкіпером суперника

Форвард Лос-Анджелес Гелаксі Златан Ібрагімовіч запропонував лізі скасувати систему відеоповторів.

"Я сказав судді, що суперник лише вдає, що травмований, але я його не чіпав. Він мене вдарив. Я зіграв в м'яч і сказав арбітру, що не торкався воротаря. Потім я сказав йому подивитися відеоповтор, тому що VAR потрібен саме для таких випадків. Але він не став цього робити.

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Я знаю тільки одне – я торкнувся м'яча і не торкнувся воротаря. Знову ж, у нас є відеоповтори. Думаю, нам варто відмовитися від VAR і не гратися з ним", – цитує Ібрагімовіча ESPN.