Ібрагімовіч залишився без статуї – вандали остаточно добили бронзового Златана

Вболівальники Мальме поставили масну крапку у своїх знущаннях над статуєю Златана Ібрагімовіча поблизу місцевого стадіону.

Вандали знесли статую Златана Ібрагімовіча вночі з 4 на 5 січня, повідомляє Aftonbladet.

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Зазначається, що на голові залишили чорну кофту з написом "Швеція", а на землі був напис "прибрати" синьою фарбою. Поліція кваліфікує злочин, як вандалізм, а майбутнє злощасної статуї невідоме.

Нагадаємо, Златан став ворогом для місцевих вболівальників після того, як став співвласником стокгольмської команди Хаммарбю, яка є принциповим суперником Мальме. Саме Мальме був першим клубом Ібрагімовіча у його кар'єрі.

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