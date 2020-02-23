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Ібрагімовіч залишиться у Мілані ще на сезон лише за однієї умови

10:30 495 Читать на русском
Ібрагімовіч залишиться у Мілані ще на сезон лише за однієї умови
Мальдіні, Ібрагімовіч та Бобан / Фото ФК Мілан

Технічний директор Мілана Паоло Мальдіні розсекретив цікаві деталі угоди із 38-річним нападником Златаном Ібрагімовічем.

"З Іброю контракт розрахований на півроку, але в ньому є пункт про автоматичне продовження, якщо команда потрапить у Лігу чемпіонів.

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Якщо цього не трапиться, ми сядемо за стіл переговорів. З Іброю завжди повинен бути персональний підхід, де важливий відкритий діалог. Але з цим проблем немає, інакше він би до нас не приїхав", – цитує Мальдіні Sky Sport Italia.

Після 25-ти турів чемпіонату Італії Мілан перебуває на 7-й сходинці, відстаючи від 4-го місця на 11 очок. Ібрагімовіч в поточному сезоні Серії А провів 7 матчів, в яких відзначився двома голами та асистом.

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Теги
Златан Ібрагімовіч Златан Ібрагімовіч Мілан Мілан Італія Паоло Мальдіні
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