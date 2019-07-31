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Ібрагімовіч закликав Манчестер Юнайтед продати Погба

21:40 735 Читать на русском
Ібрагімовіч закликав Манчестер Юнайтед продати Погба
Поль Погба та Златан Ібрагімовіч / Фото ФК МЮ

Екс-форвард МЮ Златан Ібрагімовіч підтримує потенційний трансфер лідера манкуніанців Поля Погба.

"Якщо він не хоче грати, то немає сенсу його утримувати в команді. Відпустіть його туди, де він хоче бути і придбайте футболіста, який хоче виступати за Манчестер Юнайтед.

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Навіщо тримати в команді гравця, який не хоче залишатися? Зрозуміло, що він не буде викладатися на 100 відсотків. Це непроста ситуація і потрібно діяти в інтересах клубу", – цитує Златана ВВС.

У ЗМІ називають головним претендентом на 26-річного француза мадридський Реал.

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Англія Поль Погба Поль Погба Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Трансфери Манчестер Юнайтед Златан Ібрагімовіч Златан Ібрагімовіч
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