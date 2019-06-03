Ібрагімовіч забив неймовірний гол бісіклетою у матчі МЛС – 11-й гол шведа за 12 поєдинків

Форвард Лос-Анджелес Гелаксі Златан Ібрагімовіч відзначився фантастичним голом у матчі проти Нью-Інгленд Революшн.

Лос-Анджелес Гелаксі поступився Нью-Інгленд Революшн у матчі МЛС, але Златан Ібрагімовіч вчергове порадував своїх вболівальників.

Ібрагімовіч запропонував МЛС скасувати VAR після ніжних обіймів з голкіпером суперника

37-річний шведський форвард відзначився фантастичним ударом через себе, що стало справжньою прикрасою поєдинку.

На рахунку Ібрагімовіча вже 11 голів у 12 матчах внутрішньої першості.