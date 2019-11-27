Ібрагімовіч з сидінням для унітазу: фанати Мальме познущались над статуєю шведа

Нещодавно в Мальме презентували статую Златана Ібрагімовіча, але не минуло і двох місяців, як думка місцевих вболівальників кардинально змінилась.

На статую Златана Ібрагімовіча в Мальме вболівальники одноіменного клубу одягнули сміттєвий пакет та сидіння для унітазу. Також фанати залишили плакат під монументом з надписом "Перенесіть цю статую в Стокгольм якомога швидше".

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Такий хейт вболівальників пов'язаний з тим, що скандальний форвард став співвласником столичного клубу Хаммарбю, хоча є вихованцем саме Мальме.

Нагадаємо, на даний момент Златан залишається без роботи, останнім його клубом був Лос-Анджелес Гелаксі, який 38-річний форвард покинув кілька тижнів тому.