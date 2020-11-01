"Коли я приїхав в Мілан шість місяців тому, клуб хотів, щоб я підписав більш довгостроковий контракт. Але я хотів бути чесний з собою і попросив, щоб угода діяла півроку.

Переможна бісіклета Ібрагімовіча у відеоогляді матчу Удінезе – Мілан

Навряд чи у кого-то можуть бути претензії. Після закінчення сезону я подивлюся на свій стан. Але якщо я продовжу грати в тому ж дусі, то вимагатиму новий контракт. Я скажу Паоло Мальдіні: "Якщо ви не підпишете зі мною новий контракт, то я більше не вийду на поле!" – цитує Ібрагімовіча Sky Sport Italia.

У нинішньому сезоні Серії А 39-річний форвард провів 4 матчі, в яких відзначився 7-ма голами.

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