Ібрагімовіч: Якби приїхав у США 10 років тому, став би президентом

Нападник Лос-Анджелес Гелаксі Златан Ібрагімовіч прокоментував перемогу своєї команди у матчі проти Філадельфії Юніон (3:1).

"США пощастило, що я не приїхав сюди 10 років тому. Став би президентом", – цитує Ібрагімовіча прес-служба Гелаксі.

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Шведський форвард на 63 хвилині відзначився у ворота Філадельфії та вивів свою команду вперед. В підсумку, Лос-Анджелес Гелаксі переміг Філадельфію Юніон з рахунком 3:1.

Нагадаємо, Златан перейшов у Гелаксі у якості вільного агента. Він встиг зіграти за клуб 15 матчів, в яких забив 12 голів.

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