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Ібрагімовіч втретє поспіль оформив дубль за Гелаксі у феєричному матчі проти Лос-Анджелеса з Велою

11:12 190 Читать на русском
Ібрагімовіч втретє поспіль оформив дубль за Гелаксі у феєричному матчі проти Лос-Анджелеса з Велою
Ібрагімовіч в обіймах партнерів / ФК Лос-Анджелес Гелаксі

Златан Ібрагімовіч і Карлос Вела продовжують змагатися за титул найкращого гравця північноамериканської МЛС. У черговому турі регулярного чемпіонату Гелаксі першого завітав у гості до Лос-Анджелеса другого.

США, МЛС, Західна конференція

Лос-Анджелес – Лос-Анджелес Гелаксі – 3:3

Голи: Блессінг, 12, 45+1, Вела, 53 – Ібрагімовіч, 2, 15, Павон, 16

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Старт поєдинку видався просто божевільним: команди на двох забили 4 м'ячі, а Гелаксі стараннями Ібри та Крістіана Павона повів із рахунком 1:3. Свій перший м'яч шведський ветеран забив уже на 2-й хвилині, коли вискочив віч-на-віч із кіпером і сильно пробив із лівої. На 15-й хвилині Златан знову вирвався на побачення з воротарем, обіграв його та покотив м'яч у порожні ворота.

Проте, Лос-Анджелес зумів відійти від дебютного шоку. Ще під завісу першого тайму дубль оформив Латіф Блессінг, а на старті другого відзначився головний опонент Ібрагімовіча – Карлос Вела. Мексиканець на 53-й хвилині й собі реалізував вихід тет-а-тет із голкіпером.

Після звітного поєдинку Вела продовжує очолювати список бомбардирів МЛС. У його активі 27 м'ячів. Натомість Златан Ібрагімовіча забив 22 голи. У боротьбі за статус MVP першості мексиканський форвард, однак, не має конкурентів – 15 асистів проти лише 3-х у шведа.

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