Ібрагімовіч: Всі відмовляли мене від переходу у Манчестер Юнайтед, але тепер я сумую за цим клубом

Нападник Лос-Анджелес Гелаксі Златан Ібрагімовіч пригадав період своєї кар’єри у Манчестер Юнайтед.

"Коли я вирушав до Англії, то говорив з різними гравцями, яких я знаю і думкам яких довіряю. Всі вони відмовляли мене від цього переходу. Вони говорили, що про всю мою кар'єру судитимуть за одним сезоном. Якщо ти погано проведеш цей сезон, люди скажуть, що все попереднє було марно, тому що ти не зміг проявити себе в Англії, але це лише підбадьорило мене.

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Я пішов проти всіх і сказав, що хочу цього. Вони думали, що я занадто старий. Мені було 35, а я змусив Прем'єр-Лігу виглядати старою. Мені треба було три місяці, щоб показати кожному, хто я такий. Це був мій виклик, і я ніколи не ігнорую виклики.

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Я сумую за ними усіма. Я чудово проводив час в Юнайтед. Там були Руні, Каррік і всі ці молоді хлопці, які хотіли показати себе світу і які були дуже голодні до цього. Мені було добре там, тому що я відчував себе зрілим хлопцем в оточенні цих незрілих парубків", – цитує Ібрагімовіча BBC.