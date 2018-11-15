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Ібрагімовіч все ближче переходу в Мілан

10:22 28 Читать на русском
Ібрагімовіч все ближче переходу в Мілан
Златан Ібрагімовіч / Фото Football Italia

Довгоочікуване повернення Златана Ібрагімовіча в Європу може відбутися найближчим часом.

Шведський форвард Лос-Анджелес Гелаксі Златан Ібрагімовіч невдовзі може повернутись у Серію А, повідомляє видання Football Italia.

Ібрагімовіч став автором найкращого голу сезону в MLS – це був його дебютний забитий м'яч в Лос-Анджелес Гелаксі

Скандальний агент 37-річного нападника Міно Райола знаходиться у постійному контакті з представниками Мілана, зокрема з технічними директором італійського клубу Леонардо.

За попередньою інформацією, Ібрагімович буде отримувати близько 4 млн євро за сезон. Сторонам залишилось лише узгодити термін дії контракту.

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