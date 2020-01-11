Ібрагімовіч вперше вийде у старті Мілана після свого повернення

Нападник Мілана Златан Ібрагімовіч отримав місце у основі на матч 19 туру Серії А проти Кальярі.

"Россонері" у своєму офіційному Twitter оприлюднили заявку команди.

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Кшиштоф Пйонтек залишився у запасі, а основною парою форвардів стали Рафаель Леау і Златан Ібрагімовіч, для якого це перший вихід у старті після повернення у клуб. У минулому турі Серії А швед провів свій перший матч за Мілан – він вийшов на заміну і зіграв 36 хвилин проти Сампдорії (0:0), але не зміг відзначитися голом.

Додамо, що поєдинок Кальярі – Мілан розпочнеться о 16:00 за київським часом.

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