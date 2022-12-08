Нападник Мілана Златан Ібрагімовіч відновить тренування зі своїми партнерами з Мілану під час зборів у Дубаї та сподівається повернутися на поле до кінця січня. Про це повідомляє Sky Sport Italia.

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Під час перерви на ЧС-2022 Ібрагімовіч працював з особистим тренером, щоб набрати форму.

Нагадаємо, Златан ліг під ніж у травні і тим самим вибув з гри на шість місяців. Його одужання проходить за графіком. Серія А відновиться з 4 січня.

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