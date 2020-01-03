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Ібрагімовіч відзначився першим голом за Мілан після повернення

23:06 488 Читать на русском
Ібрагімовіч відзначився першим голом за Мілан після повернення
Златан Ібрагімовіч / фото ФК Мілан

Нападник Мілана Златан Ібрагімовіч одразу почав забивати у складі нового клубу – щоправда поки лише у товариському матчі.

Товариські матчі.

Мілан – Роденсе – 9:0

Голи: Калабрія (двічі), Ібрагімовіч, Чалханоглу, Пакета, Леао, Пйонтек (двічі), Кастільєхо

Мілан у товариському матчі знищив аматорський Роденсе. "Россонері" забивали голи на будь-який смак та відзначились 5 забитими м'ячами ще в першій половині. Златан Ібрагімовіч взяв безпосередню участь у побитті аматорів, впевнено реалізувавши вихід віч-на-віч, а також класним пасом асистувавши Чалханоглу.

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Теги
Златан Ібрагімовіч Златан Ібрагімовіч Мілан Мілан Італія Відеоновини Товариські матчі
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