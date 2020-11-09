"Вочевидь, я злий, адже нічиєї недостатньо. У нас було так багато шансів, я зіпсував пенальті. Гадаю, що наступний я залишу для Кессьє. Так буде краще. Враховуючи щільність таблиці, нам потрібно вигравати кожен матч.

Драма імені Ібрагімовіча у відеоогляді матчу Мілан – Верона – 2:2

Зараз багато ігор, і ти не завжди готовий на 100%. У мене не було звичної різкості і рішучості перед воротами. Я просто відчував, що не все гаразд. Ми повинні боротися за перемогу, а не просто виходити і радіти очку. Принаймні, я так не можу, це не моє", – цитує Ібрагімовіча Football Italia.

Додамо, що Златан у поточному сезоні бив 5 пенальті, але реалізував лише 2. У матчі з Вероною стався черговий промах, щоправда, в кінцівці швед врятував для Мілана нічию голом з гри.

Ібрагімовіч у компенсований час врятував Мілан від першої поразки в Серії А – Златан забив у 4-й грі поспіль