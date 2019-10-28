Ібрагімовіч, Вела і екс-воротар Арсенала – МЛС оприлюднила символічну збірну сезону

Американська ліга МЛС визначилася з символічною збірною сезону 2019.

До символічної команди найкращих гравців ліги потрапив шведський форвард Златан Ібрагімовіч, а також найкращий бомбардир регулярного сезону Карлос Вела, який встановив рекорд результативності МЛС за всю історію – 34 голи.

Ібрагімовіч порівняв себе з Ісусом – фанат завалився на газон лише від погляду шведа

Воротар: Віто Манноне (Міннесота Юнайтед).

Захисники: Іке Опара (Міннесота Юнайтед), Майлз Робінсон (Атланта Юнайтед), Вокер Ціммерман (Лос-Анджелес).

Півзахисники: Алехандро Посуело (Торонто), Карлес Хіль (Нью-Інгленд Революшн), Едуард Атуеста (Лос-Анджелес), Максі Моралес (Нью-Йорк Сіті).

Форварди: Карлос Вела (Лос-Анджелес), Златан Ібрагімовіч (Лос-Анджелес Гелаксі), Джозеф Мартінес (Атланта Юнайтед).

Зазначимо, що цього тижня відбудуться півфінальні матчі плей-офф МЛС. 30 жовтня Лос-Анджелес прийме Сіетл Саундерс, 31 жовтня Торонто зіграє з Атлантою Юнайтед.

"Я тут не для того, щоб розслаблятися". Златан Ібрагімовіч розриває МЛС – і це у 37 років!