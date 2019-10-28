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Ібрагімовіч, Вела і екс-воротар Арсенала – МЛС оприлюднила символічну збірну сезону

21:17 118 Читать на русском
Ібрагімовіч, Вела і екс-воротар Арсенала – МЛС оприлюднила символічну збірну сезону
Карлос Вела / MLS

Американська ліга МЛС визначилася з символічною збірною сезону 2019.

До символічної команди найкращих гравців ліги потрапив шведський форвард Златан Ібрагімовіч, а також найкращий бомбардир регулярного сезону Карлос Вела, який встановив рекорд результативності МЛС за всю історію – 34 голи.

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Воротар: Віто Манноне (Міннесота Юнайтед).
Захисники: Іке Опара (Міннесота Юнайтед), Майлз Робінсон (Атланта Юнайтед), Вокер Ціммерман (Лос-Анджелес).
Півзахисники: Алехандро Посуело (Торонто), Карлес Хіль (Нью-Інгленд Революшн), Едуард Атуеста (Лос-Анджелес), Максі Моралес (Нью-Йорк Сіті).
Форварди: Карлос Вела (Лос-Анджелес), Златан Ібрагімовіч (Лос-Анджелес Гелаксі), Джозеф Мартінес (Атланта Юнайтед).

Зазначимо, що цього тижня відбудуться півфінальні матчі плей-офф МЛС. 30 жовтня Лос-Анджелес прийме Сіетл Саундерс, 31 жовтня Торонто зіграє з Атлантою Юнайтед.

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