Ібрагімовіч в Мілані буде, наче Роналду в Ювентусі, – Галліані

Колишній віце-президент Мілана Адріано Галліані оцінив можливий трансфер Златана Ібрагімовіча до табору "россонері".

"Буде романтично, якщо Златан повернеться в Мілан. Ібрагімович в Мілані буде схожий на Роналду в Ювентусі, це дуже добре для італійського футболу.

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Але в мене є правило не говорити про свої колишні команди. Тому прямо зараз я просто уболівальник Мілана", – цитує Галліані Rai Sport.

Нагадаємо, Ібрагімовіч розірвав контракт із Лос-Анджелес Гелаксі за обопільною згодою. 38-річний форвард приєднався до клубу з МЛС весною 2018-го. За цей час швед провів 53 матчі, в яких забив 52 голи та віддав 17 асистів.

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