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Ібрагімовіч у Болоньї – реальна можливість, – спортивний директор болонців Сабатіні

14:40 126 Читать на русском
Ібрагімовіч у Болоньї – реальна можливість, – спортивний директор болонців Сабатіні
Златан Ібрагімовіч / Reuters

Спортивний директор Болоньї Вальтер Сабатіні прокоментував можливість підписання клубом Златана Ібрагімовіча.

"Златан Ібрагімовіч у Болоньї – це реальна можливість. Повірте мені – це можливо.

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Златан розглядає нашу пропозицію, тому що хоче допомогти Сініші Михайловічу. Це може стати чимось фантастичним", – цитує Сабатіні журналіст Фабріціо Романо у своєму твіттері.

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Нагадаємо, контракт Ібрагімовіча з Лос-Анджелес Гелаксі закінчується у грудні, тому чимало європейських клубів хочуть підписати нападника на правах вільного агента.

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Теги
Трансфери Чемпіонату Італії Вальтер Сабатіні Італія Трансфери Златан Ібрагімовіч Златан Ібрагімовіч Болонья Болонья
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