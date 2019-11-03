Ібрагімовіч у Болоньї – реальна можливість, – спортивний директор болонців Сабатіні

Спортивний директор Болоньї Вальтер Сабатіні прокоментував можливість підписання клубом Златана Ібрагімовіча.

"Златан Ібрагімовіч у Болоньї – це реальна можливість. Повірте мені – це можливо.

Ібрагімовіч отримав пропозицію з Австралії

Златан розглядає нашу пропозицію, тому що хоче допомогти Сініші Михайловічу. Це може стати чимось фантастичним", – цитує Сабатіні журналіст Фабріціо Романо у своєму твіттері.

Анонс Ібрагімовіча виявився піар-кампанією – швед став обличчям іспанського казино

Нагадаємо, контракт Ібрагімовіча з Лос-Анджелес Гелаксі закінчується у грудні, тому чимало європейських клубів хочуть підписати нападника на правах вільного агента.