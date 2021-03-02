Дует зірок Серії А планує взяти участь у традиційному італійському фестивалі Санремо, який проводять з 1951 року.

Форвард Мілана та головний тренер Болоньї, які є давніми друзями, вже цього тижня візьмуть участь у конкурсі пісні в Санремо, повідомляє сайт Альфредо Педулли.

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У четвер, 4 березня, Златан Ібрагімовіч та Сініша Міхайловіч заспівають пісню Io vagabondo (Я – бродяга), яка була написана ще в 1972 році та є популярною серед італійців. Виконавцем та творцем треку є відома група Nomadi.

До слова, у поточному розіграші Серії А Ібрагімовіч зіграв 14 матчів, у яких забив 14 голів та виконав асист. Його Мілан йде другим у турнірній таблиці, а от Болонья Сініші Міхайловіча розташувалась одинадцятою.

Лідер Мілана успішно взяв участь у шоу "Голос" та в ефірі розкрив особистий секрет Ібрагімовіча