Конфлікт Златана Ібрагімовіча та Ромелу Лукаку не залишився без уваги дисциплінарних органів.

Обидва нападники отримали дискваліфікацію на один матч Кубка Італії, повідомляє Sky Sport Italy.

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Зірки Мілана та Інтера ледь не спровокували бійку в поєдинку чвертьфіналу. Рефері обмежився жовтими картками, але комісія додатково розглянула інцидент. Лукаку не зіграє у матчі півфіналу проти Ювентуса, а Ібрагімовіч відбуватиме покарання вже у наступному розіграші. Не допоможе "нерадзуррі" і Ашраф Хакімі, який перебрав жовтих.

Додамо, що іншу пару півфіналістів Кубка Італії 2020/21 сформували Наполі та Аталанта.

Ібрагімовіч та Лукаку йшли до конфлікту ще з Манчестера – усі епізоди дуелі, яка вибухнула матюками в дербі Мілана