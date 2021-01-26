Найбільше представників у символічній збірній першого кола має Інтер – міланці представлені одразу чотирма гравцями. Лідер сезону – Мілан – делегував двох футболістів, стільки ж і туринський Ювентус.

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Також до збірної увійшли по одному футболісту Аталанти, Верони та Удінезе. Цікаво, що у команду не потрапили другий і третій бомбардири Серії А – Чіро Іммобіле з Лаціо (13 голів) і Златан Ібрагімовіч з Мілана (12 влучних пострілів).

Загалом, повністю збірна виглядає наступним чином:

Воротар: Марко Сільвестрі (Верона).

Захисники: Даніло (Ювентус), Стефан Де Врей, Мілан Шкріняр (обидва – Інтер), Тео Ернандес (Мілан).

Півзахисники: Марцело Брозовіч (Інтер), Франк Кессьє (Мілан), Родріго де Пауль (Удінезе).

Нападники: Кріштіану Роналду (Ювентус), Луїс Мурієль (Аталанта), Ромелу Лукаку (Інтер).

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