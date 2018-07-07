Ібрагімович та Бекхем уклали парі на результат матчу ЧС-2018 Швеція – Англія

Екс-нападник збірної Швеції Златан Ібрагімовіч та колишній півзахисник Англії Девід Бекхем уклали парі на результат чвертьфінального поєдинку Мундіалю між збірними Швеції та Англії.

"Ей, Бекхем. Якщо Англія обіграє Швецію, то вечеря за мій рахунок в будь-якій точці світу.

Проте якщо в цьому матчі виграє Швеція, то ти купиш мені все, що я захочу, в магазині "Ікеа", домовились?" – написав Ібрагімович, звертаючись до Бекхема.

Швеція – Англія: анонс матчу 1/4 фіналу ЧС-2018

"У випадку перемоги збірної Швеції я особисто відвідаю з тобою "Ікею" і куплю там все, що ти захочеш для свого нового маєтку у Лос-Анджелесі.

Проте після перемоги Англії над Швецією я хочу, щоб ти прийшов на матч англійської збірної на стадіон Вемблі в її футболці і насолодився фіш-енд-чіпс в перерві матчу", – відповів Бекхем.

ЧС-2018: Англія поборола своє головне прокляття, Саутгейт реабілітувався, а за цим спостерігали понад 24 млн англійців

Нагадаємо, чвертьфінальний поєдинок ЧС-2018 Швеція – Англія відбудеться сьогодні, 7 липня. Початок поєдинку о 17 годині за київським часом.