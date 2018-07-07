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Ібрагімович та Бекхем уклали парі на результат матчу ЧС-2018 Швеція – Англія

10:01 335 Читать на русском
Ібрагімович та Бекхем уклали парі на результат матчу ЧС-2018 Швеція – Англія
Златан Ібрагімовіч / Фото: Getty Images

Екс-нападник збірної Швеції Златан Ібрагімовіч та колишній півзахисник Англії Девід Бекхем уклали парі на результат чвертьфінального поєдинку Мундіалю між збірними Швеції та Англії.

"Ей, Бекхем. Якщо Англія обіграє Швецію, то вечеря за мій рахунок в будь-якій точці світу.

Проте якщо в цьому матчі виграє Швеція, то ти купиш мені все, що я захочу, в магазині "Ікеа", домовились?" – написав Ібрагімович, звертаючись до Бекхема.

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"У випадку перемоги збірної Швеції я особисто відвідаю з тобою "Ікею" і куплю там все, що ти захочеш для свого нового маєтку у Лос-Анджелесі.

Проте після перемоги Англії над Швецією я хочу, щоб ти прийшов на матч англійської збірної на стадіон Вемблі в її футболці і насолодився фіш-енд-чіпс в перерві матчу", – відповів Бекхем.

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Нагадаємо, чвертьфінальний поєдинок ЧС-2018 Швеція – Англія відбудеться сьогодні, 7 липня. Початок поєдинку о 17 годині за київським часом.

ЧС 20181/4 фіналу

Швеція - Англія: Субота 07 липня 2018

Швеція
до матчу
5
год
:
53
хв
Англія
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Теги
ЧС 2018 Швеція - Англія Златан Ібрагімовіч Златан Ібрагімовіч Девід Бекхем Девід Бекхем
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