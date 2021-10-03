Ібрагімовіч святкує 40-річчя – нарізка ефектних голів Златана у "непокірній" Лізі чемпіонів
Нападник Мілана Златана Ібрагімовіч сьогодні відзначає свій 40-й день народження.
До привітань приєднався УЄФА, який у своєму офіційному Twitter опублікував нарізку голів шведа в рамках Ліги чемпіонів.
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Наразі Ібрагімовіч провів у головному клубному турнірі Європи 120 матчів та забив 48 м'ячів. "Вухатий" ще жодного разу не підкорювався нападнику, проте той не зупиняється навіть у 40 років. Мілан повернувся до ЛЧ вперше за багато років, і Златан ще може покращити власну статистику.
Додамо, що "россонері" програли у перших двох турах Ліверпулю та Атлетіко, але Ібрагімовіч пропускав ці поєдинки через травми.
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