Форвард "россонері" Златан Ібрагімовіч спробував себе у новій ролі.

Легендарний шведський нападник вирішив потішити своїх одноклубників перед відновленням Серії А та відверто покращити атмосферу в клубі.

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Для цього Ібрагімовіч зробив подарунки усім гравцям Мілана – футболісти отримали новенькі PlayStation 5, які лише нещодавно поступили у продаж. Дехто з футболістів вже навіть охрестив Златана Санта Клаусом.

До слова, Мілан після 7-ми турів лідирує у Серії А. Вже 22 листопада Ібрагімовіч і Ко протистоятимуть Наполі.

Ібрагімовіч у компенсований час врятував Мілан від першої поразки в Серії А – Златан забив у 7-й грі поспіль