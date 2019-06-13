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Ібрагімовіч став найвисокооплачуванішим гравцем в історії МЛС

14:19 482 Читать на русском
Ібрагімовіч став найвисокооплачуванішим гравцем в історії МЛС
Златан Ібрагімовіч / Фото з відкритих джерел

Форвард Лос-Анджелес Гелаксі Златан Ібрагімовіч продовжує сяяти за океаном і непогано на цьому заробляти.

Златан Ібрагімович став найвисокооплачуванішим гравцем в історії американської ліги МЛС.

Ібрагімовіч забив неймовірний гол бісіклетою у матчі МЛС – 11-й м'яч для шведа за 12 поєдинків

Легендарний швед заробляє 7,2 млн доларів на рік, повідомляє офіційний сайт турніру. Це абсолютний рекорд серед усіх гравців чемпіонату в історії.

Попереднім рекордсменом за цим показником був колишній нападник Торонто Себастьян Джовінко (7,1 млн євро на рік), який зараз виступає за аравійський Аль-Хіляль.

Чинне друге місце посідає одноклубник Ібри – Джовані дос Сантос (6,5 млн). Замикає трійку хавбек Торонто Майкл Бредлі (6,43 млн).

Ібрагімовіч запропонував МЛС скасувати VAR після ніжних обіймів з голкіпером суперника

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