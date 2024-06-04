Європейські ЗМІ продовжують колекціонувати фейли, коли пишуть про збірну України.

Англійське видання GiveMeSport опублікувало великий матеріал про форми збірних-учасниць Євро-2024.

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Україні приділили особливу увагу, оскільки "синьо-жовті" зіграють у формі зразка ще минулого чемпіонату Європи. Така ситуація склалася через конфлікт з технічним партнером Joma, яка продовжує одягати російські команди.

Втім, читачі GiveMeSport навряд матимуть уявлення про форму України. Автор Шон Вебблі чомусь приліпив фото гравців збірної Швеції, не помітивши навіть суперзіркового Златана Ібрагімовіча. Публікація висить понад добу, але "синьо-жовтий фейл" досі не виправили.

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