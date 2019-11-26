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Ібрагімовіч стане співвласником шведського клубу

22:03 180 Читать на русском
Ібрагімовіч стане співвласником шведського клубу
Златан Ібрагімовіч / Getty Images

Зірковий шведський форвард Златан Ібрагімовіч має намір придбати акції одного з клубів на батьківщині.

Сьогодні Златан поділився відео в інстаграмі, у якому з'явилася футболка стокгольмського Хаммарбю з прізвищем зіркового гравця. Але мова йде не про виступи за шведський клуб – 38-річний футболіст стане партнером і співвласником Хаммарбю, придбавши частину його акцій, інформує видання Tutto Mercato Web.

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Нагадаємо, Ібрагімовіч перебуває в пошуку нового місця роботи, адже його контракт з Лос-Анджелес Гелаксі закінчується на початку грудня. Швед неодноразово заявляв, що хоче продовжити кар'єру в чемпіонаті Італії. У його послугах зацікавлена ціла низка клубів Серії А: Наполі, Мілан, Рома, Болонья та Фіорентина.

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