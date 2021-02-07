У матчі 21-го туру Серії А проти Кротоне (4:0) 39-річний форвард оформив дубль. Ці голи стали 500-м та 501-м у кар'єрі шведа, який доволі стримано відреагував на таку непересічну подію.

Дублі Ібрагімовіча та Ребіча у відеоогляді нищівної перемоги Мілана над Кротоне

"П'ять сотень? Це означає, що мені все-таки вдалося забити кілька м'ячів за кар'єру. Однак важливо продовжувати і допомагати команді щосили. Моя робота – забивати голи і створювати гольові ситуації", – сказав Златан у коментарі Sky Sport.

Додамо, що після свого повернення у Мілан минулої зими Ібрагімовіч уже зіграв 36 матчів за "россонері", у яких забив 25 голів та віддав 8 асистів. У нинішньому сезоні Златан у 11-ти матчах Серії А забив 14 м'ячів, чим сильно допоміг команді вибитися у лідери першості.

Мілан розгромив Кротоне й повернув лідерство у Серії А завдяки дублям Ібрагімовіча та Ребіча, Болонья знищила Парму