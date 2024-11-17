Колишній нападник збірної Швеції Златан Ібрагімовіч не втратив свою футбольну техніку, хоча давно перебуває без справжньої ігрової практики.

Минуло півтора року, відколи Златан покінчив із професійним футболом, але такий майстер не може повністю забути про гру. Швед продовжує регулярно тренуватися з друзями, про що звітує в соцмережах.

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Під час одного з таких матчів на маленькому полі Ібрагімовіч забив неймовірний гол, після навісу ударом скорпіона переправивши м'яч у ворота. Як у свої найкращі роки...

Нагадаємо, що останнім клубом 43-річного шведа був Мілан. Після завершення кар'єри Ібрагімовіч пристав на пропозицію власників клубу стати їхнім консультантом. Златан виконує роль наглядача за усім, що відбувається в таборі "россонері".

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