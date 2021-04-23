Напередодні 39-річний швед підписав новий контракт з Міланом. Ібрагімовіч виступатиме за італійський клуб принаймні ще один сезон.

Мілан офіційно продовжив контракт з Ібрагімовічем

За інформацією журналіста Sky Sport Пеппе Ді Стефано, у процес переговорів не втручався одіозний агент Златана Міно Райола. Зазначається, що футболіст домовлявся з клубом про нову угоду самостійно, лише консультуючись з юристами.

Додамо, що угода Ібрагімовіча з Міланом добігала кінця вже по завершенні цього сезону. В поточній кампанії Златан провів 25 матчів у складі "россонері", записавши до свого активу 17 голів та 3 результативні передачі.

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