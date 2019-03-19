Ібрагімовіч розповів, що міг перейти в Манчестер Сіті

Шведський нападник Златан Ібрагімовіч міг опинитися в Англії ще в 2011 році.

"У мене була можливість приєднатися до Манчестер Сіті, коли я був у Барселоні. Після невдалого періоду в Іспанії мені треба було знайти спокій. Повертаючись в Італію я знав, що буду там щасливим, чого я не міг собі достеменно гарантувати у Манчестер Сіті.

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Переїзд в Англію був би цікавим варіантом для мене, але й трансфер в Мілан став не меншим викликом. Я прекрасно почувався в Італії, знав країну, бо до переходу в Мілан я грав за Інтер. Тому вирішив обрати саме варіант з поверненням у Італію", – сказав Ібрагімовіч в інтерв'ю Mirror.

Нагадаємо, що Златан все ж зміг спробувати свої сили в АПЛ. У 2016 році форвард приєднався до складу Манчестер Юнайтед. Ібра забив 17 голів у 28 матчах під час свого першого сезону на Туманному Альбіоні.

"Хотів поцілувати сплячого Ібрагімовіча, мені одразу прилетіли два удари", – екс-партнер Златана по Аяксу