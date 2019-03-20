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Ібрагімовіч розкритикував легенд Манчестер Юнайтед – Гіггз відповів на зухвалість шведа

09:16 215 Читать на русском
Ібрагімовіч розкритикував легенд Манчестер Юнайтед – Гіггз відповів на зухвалість шведа
 "Клас-92" / фото із соцмереж

Екс-форвард Манчестер Юнайтед Златан Ібрагімовіч вважає, що колишнім гравцям манкуніанців потрібно менше критикувати команду.

"Їх більше там немає. Вони на телебаченні і весь час скаржаться, тому що вони не в клубі. Якщо ви хочете працювати в клубі, шукайте роботу в клубі", – сказав Ібрагімовіч.

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"Коли ти граєш більше 3-х тисяч матчів за Манчестер Юнайтед, у тебе може бути думка. Іноді вона позитивна, іноді негативна, але я не думаю, що це впливає на результат.

Ми – вболівальники клубу, колишні гравці, які виступають на телебаченні або по радіо. Це футбол, тут можуть бути різні думки. Але, очевидно, Златан знає про клуб більше, ніж ми", – цитує Гіггза Sky Sports.

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Нагадаємо, "Клас-92", у який входили Раян Гіггз, Пол Скоулз, Девід Бекхем, Ніккі Батт, Гарі і Філ Невілли, вважається одним із найуспішніших поколінь вихованців Манчестер Юнайтед.

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Раян Гіггз Раян Ґіґґз Златан Ібрагімовіч Златан Ібрагімовіч Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія
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